Os mais famosos e extravagantes hotéis de cassino do mundo

As férias na praia e os safáris exóticos não estão mais em voga. Agora os resorts de cassino estão vindo à tona. Este é um tipo original e legal de recreação em muitos países. Os jogadores são recebidos por belos e luxuosos estabelecimentos onde desejos e sonhos se tornam realidade. O entretenimento de jogo no cassino é atraente para as pessoas, e as corporações globais, observando as peculiaridades de tal lazer, desenvolveram seu modelo ideal.

Os resorts Cassino são tão populares quanto os jogos on-line e oferecem um lugar para relaxar com sua família. Além disso, este feriado pode trazer bom dinheiro.

O design de tais resorts pode oferecer a qualquer cliente exatamente o que ele espera chegar lá – seja relaxamento, jogos de azar ou outro entretenimento. Aqueles sortudos que já visitaram um resort de cassino têm uma idéia vívida dos mágicos locais de férias que eles são.

Apostas em dinheiro real, combinado com o conforto de estar por perto, é um prazer incrível. Tais férias não são apenas uma coleção de magníficos locais para jogar em cassinos a dinheiro; é também um lugar que simplesmente oferece aos visitantes luxo e vários serviços VIP.

Os jogadores podem esperar os melhores serviços, como piscina, spa, buffet, entretenimento e outras grandes amenidades. Continue lendo para saber mais sobre alguns dos melhores resorts de cassino do mundo. Texto dinamarquês criado com o apoio da Aviators.

Cassino Westin Dragonara (Malta)

Malta é conhecida por ser a autoridade licenciadora dos cassinos online e outros tipos de sites de jogos de azar. No entanto, Malta raramente é considerada um resort terrestre. No território do país, existe um excelente hotel de cassino chamado “Westin Dragonara”.

O Westin Dragonara Casino impressiona com seu esplendor chique para qualquer viajante. Este cassino está localizado no território do palácio à beira-mar do século XIX, de propriedade do Marquês Giuseppe Scicluna. Aqui você pode desfrutar de apostas em jogos emocionantes e as mais belas vistas do Mar Mediterrâneo.

O Westin Dragonara Casino foi inaugurado pela primeira vez em 1964, e em 2010 passou por uma restauração completa, graças à qual recebeu novos equipamentos que são inerentes ao cassino da geração atual. Como bônus, todos os jogadores são sempre servidos lanches de cortesia e bebidas refrescantes. O Westin Dragonara Resort é a escolha perfeita para uma experiência de cassino relaxada e privada onde você pode desfrutar de seus jogos favoritos dentro e fora do complexo.

Cassino “Baden-Baden” (Alemanha)

A história do cassino Baden-Baden começa no início do século XIX, o que o torna muito mais antigo do que as jóias de outros cassinos bem conhecidos. Nenhum site pode substituir uma visita a este hotel, que é também o epítome do esplendor e do luxo.

Peças de arte elegantes, uma riqueza de detalhes de decoração requintados, móveis feitos dos mais nobres tipos de madeira – tudo isso só enfatiza a grandiosidade deste lugar. Sua antiga aparência faz uma impressão precisa de que os jogos não ocorreram no mundo moderno, mas no século XIX, quando este cassino foi fundado.

Não somente este cassino de apostas, mas você também pode desfrutar do luxo da galeria de spa adjacente, que é igualmente antiquado. Os banhos minerais deste resort não deixaram ninguém indiferente, portanto, não deixe de tomar nota disto. Baden-Baden é único, combinando clássicos antigos com a perfeição das invenções modernas. Esta é uma excelente opção para relaxar depois de visitar cassinos online.

Cassino “Monte Carlo” (Mônaco)

Agora você aprenderá sobre o mais luxuoso e lendário cassino de Monte Carlo. Este complexo está localizado no Principado de Mônaco e é o cassino mais lendário da Europa, se não do mundo inteiro. Este lugar é sinônimo de chique e glamour. A fachada deste edifício é um dos principais pontos turísticos de Mônaco, e os luxuosos jardins espalhados pelo território relacionado ao cassino ainda cativam os transeuntes com seu esplendor.

O hotel “apareceu em vários filmes populares, notadamente Ocean’s 12 e Time, e inspirou o fictício Casino Royale-les-Eaux no romance de Ian Fleming Casino Royale”. Este complexo de férias impressiona com seu esplendor e suas oportunidades.

No território deste cassino, existe um hotel de luxo, “Hôtel de Paris”, que é uma instituição de pleno direito de sua categoria. Os jantares podem desfrutar de uma excelente comida no Le Louis XV, que recebeu a mais alta classificação que um restaurante pode receber, com 3 estrelas Michelin.

Depois de visitar um estabelecimento tão chique, será incomum voltar aos clássicos jogos a dinheiro online. De fato, este lugar é garantido para proporcionar aos visitantes uma verdadeira aventura através do mundo dos mais requintados pratos de primeira classe. Os Casinos de Monte Carlo e Mônaco oferecem aos viajantes uma oportunidade única de experimentar alguns dos lugares mais luxuosos do mundo para vivenciar momentos inesquecíveis.

Conclusão

Muitos sites oferecem uma grande seleção de jogos de cassino ou apostas esportivas. Este tipo de entretenimento se tornou familiar e conveniente para os jogadores. Entretanto, às vezes você realmente quer fugir da vida cotidiana comum e encontrar-se em um hotel de luxo com excelente serviço em seus jogos de cassino favoritos. Tais locais estão espalhados por todo o mundo e você certamente será capaz de pegar algo de que gosta.