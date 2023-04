Encontro entre empreendedores do Vale e região é marcado por conversas sobre vendas, relacionamentos e processos

Empreendedores do Vale e região dos mais variados segmentos participaram de um encontro inédito na noite da última segunda-feira (10). A primeira edição da Oficina Prática do ConectaVale foi uma iniciativa inédita em São José dos Campos.

Participaram do encontro mais de 20 empreendedores que discutiram diversos assuntos, como vendas, relacionamentos, processos e até sobre algumas polêmicas do mercado.

Segundo Dimas Vilas Boas, idealizador do ConectaVale, é de suma importância que eventos como esse aconteçam mais vezes, pois “a troca que acontece entre os empreendedores é muito positiva para o negócio de cada um”.

Ainda de acordo com Dimas, as situações fictícias, que foram descritas durante o encontro de segunda, acabam gerando insights que se aplicam no negócio real de cada empreendedor.

Eventos idealizados pelo ConectaVale reforçam ainda mais a sua função na região e a importância para empreendedores. Dimas afirma que “há a democratização do acesso à educação empreendedora”. “Os encontros gratuitos possibilitam ao empreendedor a chance de aprimorar o seu desenvolvimento profissional, independentemente do segmento, tamanho do CNPJ e, principalmente, capital social”.

O empreendedorismo tem um papel fundamental no país, gerando empregos e movimentando a economia, por isso o ConectaVale busca desenvolver habilidades para formação de profissionais capazes de enfrentar os desafios do mercado.

O ConectaVale é uma fonte de conhecimento, networking e mentoria para os empreendedores. Ele oferece acesso a uma rede de contatos extremamente valiosa para a troca de ideias, experiências e soluções para os problemas comuns enfrentados no ambiente empresarial.

O ConectaVale tem uma porção de ações para empreendedores. O próximo evento do ConectaVale será no dia 24 (segunda-feira), com uma aula inédita da Escola de Empreendedores, totalmente de forma gratuita.

Serviço:

No site (conectavale.com) é possível encontrar todas as informações importantes sobre a escola de empreendedores e como fazer para se tornar um membro.

O ConectaVale também está no Instagram. Por lá, os empreendedores ficam por dentro de tudo o que acontece e quando serão os próximos encontros.